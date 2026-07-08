"Бешикташ" подписал голкипера "Баварии"

Немецкий вратарь Александр Нюбель стал игроком "Бешикташа".

Как сообщает İdman.Biz, стамбульский клуб официально подтвердил переход 29-летнего голкипера из "Баварии".

Ранее сообщалось, что стороны заключат трехлетний контракт. По информации СМИ, мюнхенский клуб получит за трансфер 6 миллионов евро, а с учетом бонусов сумма сделки может вырасти до 11 миллионов евро.

Нюбель является воспитанником "Падерборна". В 2015 году он перешел в "Шальке", а спустя пять лет подписал контракт с "Баварией". Однако закрепиться в составе мюнхенцев голкиперу не удалось. С 2021 по 2023 год он выступал на правах аренды за "Монако", после чего три сезона защищал цвета "Штутгарта", вместе с которым сыграл в Лиге чемпионов.

Отметим, что "Бешикташ" не выигрывал чемпионат Турции на протяжении последних пяти лет.