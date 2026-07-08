Рашфорд вернется в "Манчестер Юнайтед" после чемпионата мира

Нападающий сборной Англии Маркус Рашфорд, вероятнее всего, начнет новый сезон в составе "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Guardian, после завершения выступления на чемпионате мира форвард получит трехнедельный отпуск, после чего присоединится к предсезонной подготовке команды.

28-летний футболист не выходил на поле за "Манчестер Юнайтед" с декабря 2024 года, когда принял участие в матче Лиги Европы против чешской "Виктории". После этого он сначала отправился в аренду в "Астон Виллу", а затем провел сезон в "Барселоне".

Каталонский клуб отказался выкупать контракт англичанина примерно за 30 миллионов евро. Вместо этого "Барселона" сделала выбор в пользу другого игрока сборной Англии - Энтони Гордона, приобретенного у "Ньюкасла".

По данным источника, долгосрочное будущее Рашфорда на "Олд Траффорд" остается неопределенным. Руководство "Манчестер Юнайтед" по-прежнему не исключает расставания с форвардом, который является одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

В то же время сообщается, что у Рашфорда сложились хорошие рабочие отношения с новым главным тренером "Манчестер Юнайтед" Майклом Кэрриком. Именно поэтому английский нападающий вновь станет частью первой команды, а дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от решений клуба и самого игрока.