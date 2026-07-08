Полузащитник "ПСЖ" перешел в "Эспаньол"

Полузащитник "ПСЖ" Габриэл Москардо продолжит карьеру в чемпионате Испании.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт французского клуба, 20-летний бразилец перешел в "Эспаньол" на правах аренды до конца сезона-2026/27. Соглашение между клубами не предусматривает права выкупа.

Москардо стал игроком "ПСЖ" в январе 2024 года. С тех пор это уже четвертая аренда в карьере молодого полузащитника. Его контракт с парижским клубом действует до лета 2028 года.

Минувший сезон бразилец провел в составе "Браги", где принял участие в 39 матчах во всех турнирах. На его счету один забитый мяч и одна результативная передача.

По данным Transfermarkt, трансферная стоимость Москардо составляет 7 миллионов евро.