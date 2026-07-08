8 Июля 2026
RU

Полузащитник "ПСЖ" перешел в "Эспаньол"

Мировой футбол
Новости
8 Июля 2026 19:35
16
Полузащитник "ПСЖ" перешел в "Эспаньол"

Полузащитник "ПСЖ" Габриэл Москардо продолжит карьеру в чемпионате Испании.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт французского клуба, 20-летний бразилец перешел в "Эспаньол" на правах аренды до конца сезона-2026/27. Соглашение между клубами не предусматривает права выкупа.

Москардо стал игроком "ПСЖ" в январе 2024 года. С тех пор это уже четвертая аренда в карьере молодого полузащитника. Его контракт с парижским клубом действует до лета 2028 года.

Минувший сезон бразилец провел в составе "Браги", где принял участие в 39 матчах во всех турнирах. На его счету один забитый мяч и одна результативная передача.

По данным Transfermarkt, трансферная стоимость Москардо составляет 7 миллионов евро.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Рашфорд вернется в "Манчестер Юнайтед" после чемпионата мира
19:03
Мировой футбол

Рашфорд вернется в "Манчестер Юнайтед" после чемпионата мира

Форвард начнет предсезонную подготовку в составе "красных дьяволов", несмотря на неопределенность с будущим

Неймар взял паузу после ЧМ-2026
18:39
Мировой футбол

Неймар взял паузу после ЧМ-2026

"Сантос" предоставил звездному форварду отпуск после неудачного выступления на мировом первенстве

LEGO представила гигантский кубок ЧМ-2026 в Нью-Йорке
18:23
ЧМ-2026

LEGO представила гигантский кубок ЧМ-2026 в Нью-Йорке

Макет трофея высотой 8,47 метра собрали из более чем 1,3 миллиона деталей

Состояние Холанда под вопросом: в сборной Норвегии вспышка болезни
16:24
ЧМ-2026

Состояние Холанда под вопросом: в сборной Норвегии вспышка болезни

Несколько футболистов испытывают проблемы со здоровьем перед четвертьфиналом ЧМ-2026 с Англией

Далич покинул сборную Хорватии после девяти лет работы
15:37
ЧМ-2026

Далич покинул сборную Хорватии после девяти лет работы

Специалист довел команду до финала ЧМ-2018 и бронзы ЧМ-2022

ФИФА начала расследование из-за болельщика Аргентины
14:20
ЧМ-2026

ФИФА начала расследование из-за болельщика Аргентины

Инцидент произошел во время матча ЧМ-2026 против Кабо-Верде

Самое читаемое

ЧМ-2026: Норвегия обыграла Бразилию и вышла в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
6 Июля 02:10
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Норвегия обыграла Бразилию и вышла в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Викинги" сыграют против победителя матча Мексика — Англия
Холанда признали лучшим игроком матча Бразилия — Норвегия
6 Июля 03:34
ЧМ-2026

Холанда признали лучшим игроком матча Бразилия — Норвегия

25-летний футболист забил оба гола своей команды
Голкипер Грегор Кобель признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Швейцария — Колумбия
04:30
ЧМ-2026

Голкипер Грегор Кобель признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Швейцария — Колумбия

28-летний швейцарец сделал три сэйва в игре и отразил решающий пенальти
6 июля, 7-й номер: последний мундиаль Криштиану Роналду - ФОТО/ВИДЕО
7 Июля 14:33
ЧМ-2026

6 июля, 7-й номер: последний мундиаль Криштиану Роналду - ФОТО/ВИДЕО

Португалец не выиграл чемпионат мира, но изменил историю своей сборной и целую футбольную эпоху