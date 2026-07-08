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"Челси" сделал предложение по трансферу Камавинга

Мировой футбол
Новости
8 Июля 2026 22:32
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"Челси" сделал предложение по трансферу Камавинга

Полузащитник "Реала" Эдуардо Камавинга может стать одним из главных действующих лиц летнего трансферного окна.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Серхио Валентина, "Челси" направил мадридскому клубу официальное предложение по трансферу французского хавбека.

По информации источника, руководство "Реала" было готово одобрить сделку. Однако сам Камавинга отказался переходить в лондонский клуб, поскольку намерен продолжить карьеру в составе "сливочных".

Француз выступает за "Реал" с 2021 года, когда перешел из "Ренна" за 31 миллион евро. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до лета 2029 года.

В сезоне-2025/26 Камавинга провел 43 матча во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

İdman.Biz
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