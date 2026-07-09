Экс-игрок "Барселоны" возглавил сборную Мексики

Федерация футбола Мексики официально назначила Рафаэля Маркеса главным тренером национальной сборной.

Как сообщает İdman.Biz, контракт с 47-летним специалистом рассчитан до 2030 года. На этом посту он сменил Хавьера Агирре, покинувшего команду после завершения чемпионата мира-2026.

Маркес вошел в тренерский штаб сборной Мексики летом 2024 года, став помощником Агирре. До этого он работал главным тренером "Барселоны Б".

В качестве футболиста Маркес защищал цвета "Атласа", "Монпелье", "Барселоны Б", "Нью-Йорк Ред Буллз" и "Вероны". За национальную сборную он провел 148 матчей, забил 18 мячей и принял участие в пяти чемпионатах мира.

На чемпионате мира-2026 сборная Мексики дошла до 1/8 финала, где уступила Англии со счетом 2:3.