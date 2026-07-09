УЕФА может заблокировать возвращение российских команд

УЕФА готов заблокировать возможное возвращение российских клубов и сборных в международные турниры, несмотря на недавнее решение Международного олимпийского комитета (МОК) смягчить ограничения в отношении российского спорта.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Guardian, в УЕФА пока официально не комментировали ситуацию. Однако источники в нескольких европейских футбольных ассоциациях утверждают, что на данный момент отсутствуют реальные предпосылки для возвращения российских команд в турниры под эгидой организации.

Ранее МОК отменил рекомендации, предусматривавшие ограничения для российских спортсменов, оставив при этом окончательное решение за международными федерациями. В свою очередь, ФИФА заявила, что изучит решение МОК, прежде чем определиться с дальнейшими действиями.

По данным The Guardian, многие ведущие футбольные ассоциации Европы, включая Англию, Германию и Францию, по-прежнему выступают категорически против возвращения России в международный футбол. Кроме того, президент УЕФА Александер Чеферин, которому в следующем году предстоят выборы, вряд ли захочет рисковать поддержкой большинства национальных ассоциаций.

При этом отмечается, что позиция ФИФА выглядит более открытой к возможному возвращению российских команд, что потенциально может привести к разногласиям между двумя главными футбольными организациями.