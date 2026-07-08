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"Милан" нацелился на полузащитника "Айнтрахта"

Мировой футбол
Новости
8 Июля 2026 20:59
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"Милан" нацелился на полузащитника "Айнтрахта"

Полузащитник "Айнтрахта" Джан Узун может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Bild, серьезный интерес к 20-летнему футболисту проявляет "Милан". Итальянский клуб рассматривает возможность подписания одного из самых перспективных молодых игроков Бундеслиги.

По информации источника, руководство "Айнтрахта" готово выслушать предложения по трансферу хавбека. Немецкий клуб рассчитывает получить за игрока около 45 миллионов евро.

Узун выступает за "Айнтрахт" с 2024 года, когда перебрался из "Нюрнберга" за 11 миллионов евро. Его контракт с франкфуртским клубом действует до лета 2029 года.

В минувшем сезоне полузащитник провел 28 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал шесть голевых передач. По оценке Transfermarkt, текущая стоимость футболиста составляет 45 миллионов евро.

İdman.Biz
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