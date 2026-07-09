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"Интер" подписал голкипера "Лацио"

Мировой футбол
Новости
9 Июля 2026 00:59
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"Интер" подписал голкипера "Лацио"

Чемпион Италии "Интер" официально объявил о переходе вратаря "Лацио" Ивана Проведеля.

Как сообщает İdman.Biz, миланский клуб достиг соглашения с римлянами о полноценном трансфере 32-летнего голкипера. С самим футболистом подписан контракт, рассчитанный до конца июня 2029 года.

Проведель выступал за "Лацио" с лета 2022 года. До этого он защищал цвета "Специи", "Эмполи" и ряда других итальянских клубов.

В минувшем сезоне голкипер провел 29 матчей во всех турнирах, в 12 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. Всего за сезон он пропустил 30 мячей.

Напомним, ранее "Интер" покинул швейцарский вратарь Ян Зоммер, чей контракт с клубом завершился.

İdman.Biz
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