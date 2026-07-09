"Фенербахче" намерен приобрести форварда "Марселя"

Стамбульский "Фенербахче" начал переговоры о трансфере нападающего "Марселя" Мейсона Гринвуда.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Фабриса Хоукинса, турецкий клуб уже направил французской стороне официальное предложение.

По информации источника, "Марсель" оценивает английского форварда в 50 миллионов евро. В свою очередь, "Фенербахче" готов предложить 40 миллионов евро, а также бонусы, чтобы приблизиться к требованиям французского клуба.

Отмечается, что сам Гринвуд не возражает против продолжения карьеры в чемпионате Турции.

Воспитанник "Манчестер Юнайтед" выступает за "Марсель" с 2024 года. Его действующий контракт с французским клубом рассчитан еще на три сезона.