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"Фенербахче" намерен приобрести форварда "Марселя"

Мировой футбол
Новости
9 Июля 2026 03:12
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"Фенербахче" намерен приобрести форварда "Марселя"

Стамбульский "Фенербахче" начал переговоры о трансфере нападающего "Марселя" Мейсона Гринвуда.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Фабриса Хоукинса, турецкий клуб уже направил французской стороне официальное предложение.

По информации источника, "Марсель" оценивает английского форварда в 50 миллионов евро. В свою очередь, "Фенербахче" готов предложить 40 миллионов евро, а также бонусы, чтобы приблизиться к требованиям французского клуба.

Отмечается, что сам Гринвуд не возражает против продолжения карьеры в чемпионате Турции.

Воспитанник "Манчестер Юнайтед" выступает за "Марсель" с 2024 года. Его действующий контракт с французским клубом рассчитан еще на три сезона.

İdman.Biz
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