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Ольмо: "В следующем матче Ямаль принесет нам большую пользу"

Мировой футбол
Новости
9 Июля 2026 02:17
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Ольмо: "В следующем матче Ямаль принесет нам большую пользу"

Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо поделился ожиданиями от выступления Ламина Ямаля в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2026 против Бельгии.

Как сообщает İdman.Biz, на предматчевой пресс-конференции хавбек отметил, что молодой вингер находится в отличной форме и продолжает прогрессировать.

"Думаю, Ламин отлично справляется. Он уверен в себе, продолжает прибавлять и стремится стать еще сильнее. Мы прекрасно понимаем друг друга на поле, и я уверен, что в следующем матче он принесет нам большую пользу", - заявил Ольмо.

По словам футболиста, вклад Ямаля не ограничивается голами и результативными передачами.

"Даже если он не забивает и не отдает голевые передачи, он очень помогает команде. Когда Ламин получает мяч, рядом с ним сразу оказываются два-три защитника, благодаря чему появляются свободные зоны для остальных игроков. Мы уверены, что он еще будет забивать и продолжит показывать отличный футбол", - подчеркнул полузащитник.

Матч 1/4 финала чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Бельгии состоится 10 июля.

İdman.Biz
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