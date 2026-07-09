9 Июля 2026
RU

В Лиге Европы стартует новый сезон

Мировой футбол
Новости
9 Июля 2026 09:27
26
В Лиге Европы стартует новый сезон

Сегодня пройдут первые матчи сезона-2026/2027 в Лиге Европы УЕФА по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, в рамках первого квалификационного раунда состоятся шесть встреч.

Азербайджанский "Карабах" также начнет борьбу на этой стадии. Агдамский клуб примет исландский "Вестри".

Лига Европы УЕФА
Первый квалификационный раунд, первые матчи
9 июля

20:00 "Карабах" - "Вестри"
21:00 "Динамо" Киев - "Университатя Клуж"
21:00 "Шериф" - "Алюминий"
22:00 "ЦСКА" София - "Дерри"
22:00 "Хайдук" - "Жилина"
22:00 "Воеводина" - "Ференцварош"

Ответные матчи пройдут 16 июля.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

В Лиге конференций УЕФА пройдет большой игровой день
09:56
Мировой футбол

В Лиге конференций УЕФА пройдет большой игровой день

"Зиря" уже провел первый матч, остальные пары сыграют 9 июля
"Манчестер Юнайтед" не смог убедить Тчуамени покинуть "Реал"
09:41
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" не смог убедить Тчуамени покинуть "Реал"

В минувшем сезоне француз провел 49 матчей во всех турнирах

ФБР проверяет финансовую деятельность Ассоциации футбола Аргентины
08:31
Мировой футбол

ФБР проверяет финансовую деятельность Ассоциации футбола Аргентины

Следователи изучают операции на сумму около 300 миллионов долларов

Экс-тренер Роналду будет зарабатывать 4 млн евро в сборной Португалии
06:32
Мировой футбол

Экс-тренер Роналду будет зарабатывать 4 млн евро в сборной Португалии

Контракта с 71-летним специалистом планируется объявить в воскресенье

"Фенербахче" намерен приобрести форварда "Марселя"
03:12
Мировой футбол

"Фенербахче" намерен приобрести форварда "Марселя"

Турецкий клуб готов предложить за игрока 40 миллионов евро

Ольмо: "В следующем матче Ямаль принесет нам большую пользу"
02:17
Мировой футбол

Ольмо: "В следующем матче Ямаль принесет нам большую пользу"

Полузащитник сборной Испании высоко оценил вклад молодого партнера перед игрой с Бельгией

Самое читаемое

Азербайджанский след в скандальной бригаде матча Аргентина – Египет на ЧМ-2026 – ОБЗОР İDMAN.BİZ
8 Июля 12:41
ЧМ-2026

Азербайджанский след в скандальной бригаде матча Аргентина – Египет на ЧМ-2026 – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Жалоба Египта на судей после драматичного матча ЧМ-2026 привлекла внимание к арбитрам, которые ранее неоднократно работали на играх с участием азербайджанских клубов и сборной

Голкипер Грегор Кобель признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Швейцария — Колумбия
8 Июля 04:30
ЧМ-2026

Голкипер Грегор Кобель признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Швейцария — Колумбия

28-летний швейцарец сделал три сэйва в игре и отразил решающий пенальти
6 июля, 7-й номер: последний мундиаль Криштиану Роналду - ФОТО/ВИДЕО
7 Июля 14:33
ЧМ-2026

6 июля, 7-й номер: последний мундиаль Криштиану Роналду - ФОТО/ВИДЕО

Португалец не выиграл чемпионат мира, но изменил историю своей сборной и целую футбольную эпоху

Ямаль и Роналду обнялись после матча ЧМ-2026
7 Июля 01:34
ЧМ-2026

Ямаль и Роналду обнялись после матча ЧМ-2026 - ФОТО

Финальный свисток завершился трогательным моментом на поле