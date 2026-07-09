В Лиге Европы стартует новый сезон

Сегодня пройдут первые матчи сезона-2026/2027 в Лиге Европы УЕФА по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, в рамках первого квалификационного раунда состоятся шесть встреч.

Азербайджанский "Карабах" также начнет борьбу на этой стадии. Агдамский клуб примет исландский "Вестри".

Лига Европы УЕФА

Первый квалификационный раунд, первые матчи

9 июля

20:00 "Карабах" - "Вестри"

21:00 "Динамо" Киев - "Университатя Клуж"

21:00 "Шериф" - "Алюминий"

22:00 "ЦСКА" София - "Дерри"

22:00 "Хайдук" - "Жилина"

22:00 "Воеводина" - "Ференцварош"

Ответные матчи пройдут 16 июля.