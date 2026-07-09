В Лиге Европы стартует новый сезон

Сегодня пройдут первые матчи сезона-2026/2027 в Лиге Европы УЕФА по футболу.
Как сообщает İdman.Biz, в рамках первого квалификационного раунда состоятся шесть встреч.
Азербайджанский "Карабах" также начнет борьбу на этой стадии. Агдамский клуб примет исландский "Вестри".
Лига Европы УЕФА
Первый квалификационный раунд, первые матчи
9 июля
20:00 "Карабах" - "Вестри"
21:00 "Динамо" Киев - "Университатя Клуж"
21:00 "Шериф" - "Алюминий"
22:00 "ЦСКА" София - "Дерри"
22:00 "Хайдук" - "Жилина"
22:00 "Воеводина" - "Ференцварош"
Ответные матчи пройдут 16 июля.