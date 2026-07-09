В Лиге конференций УЕФА пройдет большой игровой день

Сегодня пройдут матчи первого квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, в игровой день состоится 21 встреча.

Азербайджанский "Зиря" уже провел первый матч этой стадии. Команда Рашада Садыхова 8 июля дома победила грузинское "Торпедо" со счетом 3:0.

Лига конференций УЕФА

Первый квалификационный раунд, первые матчи

9 июля

16:00 "Атлетик Эскальдес" - "Морнар"

18:00 "Алашкерт" - "Елимай"

18:00 "Дила" - "Виртус"

18:00 "Хегельманн" - "Пайде"

18:00 "Калью" - "Линфилд"

18:00 "Лиепая" - "Дечич"

19:00 "Богемианс" - "Сент-Джозефс"

19:00 "Динамо-Минск" - "Силекс"

19:00 "Марсашлокк" - "Пюник"

19:00 "Вележ" - "Милсами"

19:15 "Мондорф" - "Динамо" Тбилиси

19:30 "Кернарвон" - "Левадия"

19:30 "Европа" - "Шкендия"

20:00 "Влазния" - "Малишева"

20:00 "Стьярнан" - "Викингур"

20:30 "Гленторан" - "РФС"

20:45 "Пенибонт" - "Санта-Колома"

20:45 "Петровац" - "Жальгирис"

20:45 "Рунавик" - "Хамрун Спартанс"

21:00 "Динамо Сити" - "Астана"

21:00 "Сараево" - "Интер Турку"

Ответные матчи первого квалификационного раунда пройдут 14-16 июля.