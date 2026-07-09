9 Июля 2026
RU

В Лиге конференций УЕФА пройдет большой игровой день

Мировой футбол
Новости
9 Июля 2026 09:56
25
В Лиге конференций УЕФА пройдет большой игровой день

Сегодня пройдут матчи первого квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, в игровой день состоится 21 встреча.

Азербайджанский "Зиря" уже провел первый матч этой стадии. Команда Рашада Садыхова 8 июля дома победила грузинское "Торпедо" со счетом 3:0.

Лига конференций УЕФА
Первый квалификационный раунд, первые матчи
9 июля

16:00 "Атлетик Эскальдес" - "Морнар"
18:00 "Алашкерт" - "Елимай"
18:00 "Дила" - "Виртус"
18:00 "Хегельманн" - "Пайде"
18:00 "Калью" - "Линфилд"
18:00 "Лиепая" - "Дечич"
19:00 "Богемианс" - "Сент-Джозефс"
19:00 "Динамо-Минск" - "Силекс"
19:00 "Марсашлокк" - "Пюник"
19:00 "Вележ" - "Милсами"
19:15 "Мондорф" - "Динамо" Тбилиси
19:30 "Кернарвон" - "Левадия"
19:30 "Европа" - "Шкендия"
20:00 "Влазния" - "Малишева"
20:00 "Стьярнан" - "Викингур"
20:30 "Гленторан" - "РФС"
20:45 "Пенибонт" - "Санта-Колома"
20:45 "Петровац" - "Жальгирис"
20:45 "Рунавик" - "Хамрун Спартанс"
21:00 "Динамо Сити" - "Астана"
21:00 "Сараево" - "Интер Турку"

Ответные матчи первого квалификационного раунда пройдут 14-16 июля.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Игрок сборной Мексики окончил школу после вылета с ЧМ-2026
11:11
ЧМ-2026

Игрок сборной Мексики окончил школу после вылета с ЧМ-2026

Полузащитник Хильберто Мора привлек внимание европейских клубов после турнира

Франция и Марокко откроют четвертьфинал ЧМ-2026
10:41
ЧМ-2026

Франция и Марокко откроют четвертьфинал ЧМ-2026

Победитель пары выйдет на сильнейшего в противостоянии Испания - Бельгия

"Манчестер Юнайтед" не смог убедить Тчуамени покинуть "Реал"
09:41
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" не смог убедить Тчуамени покинуть "Реал"

В минувшем сезоне француз провел 49 матчей во всех турнирах

В Лиге Европы стартует новый сезон
09:27
Мировой футбол

В Лиге Европы стартует новый сезон

Шесть пар проведут первые матчи турнира

ФБР проверяет финансовую деятельность Ассоциации футбола Аргентины
08:31
Мировой футбол

ФБР проверяет финансовую деятельность Ассоциации футбола Аргентины

Следователи изучают операции на сумму около 300 миллионов долларов

Экс-тренер Роналду будет зарабатывать 4 млн евро в сборной Португалии
06:32
Мировой футбол

Экс-тренер Роналду будет зарабатывать 4 млн евро в сборной Португалии

Контракта с 71-летним специалистом планируется объявить в воскресенье

Самое читаемое

Азербайджанский след в скандальной бригаде матча Аргентина – Египет на ЧМ-2026 – ОБЗОР İDMAN.BİZ
8 Июля 12:41
ЧМ-2026

Азербайджанский след в скандальной бригаде матча Аргентина – Египет на ЧМ-2026 – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Жалоба Египта на судей после драматичного матча ЧМ-2026 привлекла внимание к арбитрам, которые ранее неоднократно работали на играх с участием азербайджанских клубов и сборной

Голкипер Грегор Кобель признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Швейцария — Колумбия
8 Июля 04:30
ЧМ-2026

Голкипер Грегор Кобель признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Швейцария — Колумбия

28-летний швейцарец сделал три сэйва в игре и отразил решающий пенальти
6 июля, 7-й номер: последний мундиаль Криштиану Роналду - ФОТО/ВИДЕО
7 Июля 14:33
ЧМ-2026

6 июля, 7-й номер: последний мундиаль Криштиану Роналду - ФОТО/ВИДЕО

Португалец не выиграл чемпионат мира, но изменил историю своей сборной и целую футбольную эпоху

Ямаль и Роналду обнялись после матча ЧМ-2026
7 Июля 01:34
ЧМ-2026

Ямаль и Роналду обнялись после матча ЧМ-2026 - ФОТО

Финальный свисток завершился трогательным моментом на поле