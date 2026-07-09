В Лиге конференций УЕФА пройдет большой игровой день

Сегодня пройдут матчи первого квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА по футболу.
Как сообщает İdman.Biz, в игровой день состоится 21 встреча.
Азербайджанский "Зиря" уже провел первый матч этой стадии. Команда Рашада Садыхова 8 июля дома победила грузинское "Торпедо" со счетом 3:0.
Лига конференций УЕФА
Первый квалификационный раунд, первые матчи
9 июля
16:00 "Атлетик Эскальдес" - "Морнар"
18:00 "Алашкерт" - "Елимай"
18:00 "Дила" - "Виртус"
18:00 "Хегельманн" - "Пайде"
18:00 "Калью" - "Линфилд"
18:00 "Лиепая" - "Дечич"
19:00 "Богемианс" - "Сент-Джозефс"
19:00 "Динамо-Минск" - "Силекс"
19:00 "Марсашлокк" - "Пюник"
19:00 "Вележ" - "Милсами"
19:15 "Мондорф" - "Динамо" Тбилиси
19:30 "Кернарвон" - "Левадия"
19:30 "Европа" - "Шкендия"
20:00 "Влазния" - "Малишева"
20:00 "Стьярнан" - "Викингур"
20:30 "Гленторан" - "РФС"
20:45 "Пенибонт" - "Санта-Колома"
20:45 "Петровац" - "Жальгирис"
20:45 "Рунавик" - "Хамрун Спартанс"
21:00 "Динамо Сити" - "Астана"
21:00 "Сараево" - "Интер Турку"
Ответные матчи первого квалификационного раунда пройдут 14-16 июля.