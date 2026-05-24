24 Мая 2026 17:16
"Барселона" заинтересовалась защитником сборной Польши

Футбольнй клуб "Барселона" проявляет интерес к центральному защитнику сборной Польши и "Порту" Якубу Киверу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport.es, на данный момент стороны еще не начали переговоры о возможном трансфере.

По информации источника, каталонский клуб рассматривает польского футболиста как более доступную альтернативу защитнику "Интера" Алессандро Бастони.

Кивер выступает за "Порту" на правах аренды с обязательным выкупом у лондонского "Арсенала".

В нынешнем сезоне польский защитник провел 39 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 27 миллионов евро.

