"Реал" может продать до 10 игроков, включая Винисиуса

Жозе Моуринью, близкий к назначению на пост главного тренера "Реала", готовит серьезные изменения в составе мадридского клуба.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca, португальский специалист намерен провести одну из самых масштабных перестроек в новейшей истории "сливочных".

По информации источника, "Реал" может расстаться сразу с 10 футболистами ради построения команды под тактические требования Моуринью.

Отмечается, что ключевыми критериями для тренера станут дисциплина, психологическая устойчивость и тактическая надежность, а не статус игроков или их прошлые достижения.

Согласно информации издания, в числе футболистов, которые могут покинуть клуб, называется и Винисиус Жуниор. Подчеркивается, что при возвращении Моуринью ни один игрок не будет полностью защищен от продажи.

Также под вопросом находятся будущие Эдуарду Камавинги, Дани Себальоса, Ферлана Менди, Андрея Лунина и Гонсало Гарсии.

Кроме того, португальский специалист может пересмотреть роли Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени.

Marca отмечает, что при Моуринью "Реал" может стать более структурированной командой с акцентом на оборонительную дисциплину и организованную игру.