Моуринью и "Бенфика" недовольны друг другом на фоне интереса "Реала"

24 Мая 2026 14:30
Отношения между Жозе Моуринью и "Бенфикой" осложнились на фоне интереса со стороны мадридского "Реала".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, португальский специалист уже принял решение покинуть лиссабонский клуб независимо от того, возглавит ли он "Реал".

По информации источника, расставание сторон "не является травмирующим, но и не дружеским".

Руководству "Бенфики" не понравилось, что Моуринью публично сообщил о предложении продлить контракт, отметив, что не будет рассматривать его до воскресенья, когда команда проведет последний матч сезона.

В свою очередь, сам тренер остался недоволен тем, что клуб слишком долго тянул с предложением нового соглашения и сделал его лишь после появления интереса со стороны "Реала".

Отмечается, что даже в случае поражения Флорентино Переса на президентских выборах в мадридском клубе Моуринью не останется в "Бенфике". При этом вероятность проигрыша нынешнего президента "Реала" считается минимальной.

