"Интер" готов продать трех футболистов летом

Футбольный клуб "Интер" планирует расстаться сразу с тремя полузащитниками в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Corriere dello Sport, миланский клуб намерен продать Давиде Фраттези, Александра Станковича и Луиса Энрике.

По информации источника, "нерадзурри" рассчитывают выручить за игроков около 90 миллионов евро. Общий трансферный бюджет клуба на лето составит примерно 135-140 миллионов евро.

Наиболее вероятным считается уход Фраттези. "Интер" оценивает полузащитника в 30 миллионов евро.

За аналогичную сумму миланцы готовы отпустить и Луиса Энрике. Сообщается, что зимой "Борнмут" уже предлагал такие деньги за футболиста, однако тогда клуб отказался от продажи.

Также "Интер" намерен выкупить Александра Станковича у "Брюгге" за 23 миллиона евро, после чего может сразу продать игрока.

Интерес к полузащитнику проявляет "Брентфорд", а сам "Интер" оценивает Станковича примерно в 40 миллионов евро.