"Ливерпуль" заинтересовался защитником "Челси"

Футбольный клуб "Ливерпуль" проявляет интерес к центральному защитнику "Челси" Ливаю Колуиллу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Football Insider, мерсисайдский клуб следит за английским футболистом еще со времен работы Юргена Клоппа.

По информации источника, "Ливерпуль" может попытаться воспользоваться ситуацией вокруг нового контракта игрока.

Действующее соглашение Колуилла с "Челси" рассчитано до лета 2029 года. Однако лондонский клуб рассчитывает продлить контракт с защитником до начала нового сезона, но договор пока не подписан.

При этом отмечается, что в "Челси" сохраняют спокойствие относительно будущего 23-летнего футболиста.

В нынешнем сезоне Ливай Колуилл провел четыре матча во всех турнирах.

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет 50 миллионов евро.