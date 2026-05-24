Финальный аккорд сезона: "Ливерпуль", "Арсенал" и "Милан" проведут последние матчи

В ведущих футбольных чемпионатах Европы проходят матчи заключительных туров.

Как сообщает İdman.Biz, в английской Премьер-лиге все игры последнего тура начнутся одновременно. Также внимание привлекают матчи в испанской Ла Лиге и итальянской Серии А.

Список матчей по бакинскому времени:

Английская Премьер-лига

19:00 "Брайтон" - "Манчестер Юнайтед"

19:00 "Бернли" - "Вулверхэмптон"

19:00 "Кристал Пэлас" - "Арсенал"

19:00 "Фулхэм" - "Ньюкасл"

19:00 "Ливерпуль" - "Брентфорд"

19:00 "Манчестер Сити" - "Астон Вилла"

19:00 "Ноттингем Форест" - "Борнмут"

19:00 "Сандерленд" - "Челси"

19:00 "Тоттенхэм" - "Эвертон"

19:00 "Вест Хэм" - "Лидс"

Испанская Ла Лига

23:00 "Вильярреал" - "Атлетико"

Итальянская Серия А

17:00 "Парма" - "Сассуоло"

20:00 "Наполи" - "Удинезе"

22:45 "Милан" - "Кальяри"

22:45 "Кремонезе" - "Комо"

22:45 "Верона" - "Рома"

22:45 "Лечче" - "Дженоа"

22:45 "Торино" - "Ювентус"