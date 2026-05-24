24 Мая 2026
RU

Финальный аккорд сезона: "Ливерпуль", "Арсенал" и "Милан" проведут последние матчи

Мировой футбол
Новости
24 Мая 2026 10:28
22
Финальный аккорд сезона: "Ливерпуль", "Арсенал" и "Милан" проведут последние матчи

В ведущих футбольных чемпионатах Европы проходят матчи заключительных туров.

Как сообщает İdman.Biz, в английской Премьер-лиге все игры последнего тура начнутся одновременно. Также внимание привлекают матчи в испанской Ла Лиге и итальянской Серии А.

Список матчей по бакинскому времени:

Английская Премьер-лига

19:00 "Брайтон" - "Манчестер Юнайтед"
19:00 "Бернли" - "Вулверхэмптон"
19:00 "Кристал Пэлас" - "Арсенал"
19:00 "Фулхэм" - "Ньюкасл"
19:00 "Ливерпуль" - "Брентфорд"
19:00 "Манчестер Сити" - "Астон Вилла"
19:00 "Ноттингем Форест" - "Борнмут"
19:00 "Сандерленд" - "Челси"
19:00 "Тоттенхэм" - "Эвертон"
19:00 "Вест Хэм" - "Лидс"

Испанская Ла Лига

23:00 "Вильярреал" - "Атлетико"

Итальянская Серия А

17:00 "Парма" - "Сассуоло"
20:00 "Наполи" - "Удинезе"
22:45 "Милан" - "Кальяри"
22:45 "Кремонезе" - "Комо"
22:45 "Верона" - "Рома"
22:45 "Лечче" - "Дженоа"
22:45 "Торино" - "Ювентус"

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Ливерпуль" заинтересовался защитником "Челси"
10:36
Мировой футбол

"Ливерпуль" заинтересовался защитником "Челси"

Мерсисайдцы продолжают следить за Ливаем Колуиллом

Президент "Баварии" ответил на слухи о переходе Кейна в "Барселону"
09:47
Мировой футбол

Президент "Баварии" ответил на слухи о переходе Кейна в "Барселону"

Ули Хенесс жестко высказался о финансовых возможностях каталонцев
"Ноттингем" подписал новый контракт с Мурилло
08:15
Мировой футбол

"Ноттингем" подписал новый контракт с Мурилло

Игроком интересовались "Челси" и "Ливерпуль"
Мбаппе второй год подряд стал лучшим бомбардиром Ла Лиги
07:20
Мировой футбол

Мбаппе второй год подряд стал лучшим бомбардиром Ла Лиги

По итогам сезона Мбаппе забил 25 голов в 31 матче
Фанаты и игроки "Реала" попрощались с Карвахалем и Алабой - ФОТО
03:00
Мировой футбол

Фанаты и игроки "Реала" попрощались с Карвахалем и Алабой - ФОТО

Капитанскую повязку Карвахаль передал Федерико Вальверде
"Селтик" в рекордный 43-й раз выиграл Кубок Шотландии
02:10
Мировой футбол

"Селтик" в рекордный 43-й раз выиграл Кубок Шотландии

В этом сезоне команда стала чемпионом Шотландии в 56-й раз, что тоже является рекордом

Самое читаемое

Фоден, Шоу и Томори не будут включены в состав Англии на ЧМ-2026?
21 Мая 21:50
Мировой футбол

Фоден, Шоу и Томори не будут включены в состав Англии на ЧМ-2026?

Итоговый состав на турнир в США, Канаде и Мексике будет озвучен в пятницу
Гном Гномыч под флагом Азербайджана: громкое имя без системного смысла — ТОЧКА ЗРЕНИЯ
21 Мая 19:37
Зимние виды спорта

Гном Гномыч под флагом Азербайджана: громкое имя без системного смысла — ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Почему смена гражданства Александра Плющенко — это скорее пиар-ход, чем спортивная стратегия
Сборная Англии объявила состав на ЧМ-2026: без Фодена и Палмера
22 Мая 12:37
ЧМ-2026

Сборная Англии объявила состав на ЧМ-2026: без Фодена и Палмера

главный тренер Томас Тухель определился с заявкой из 26 футболистов
Андони Ираола может сменить Слота на посту рулевого "Ливерпуля"
21 Мая 22:44
Мировой футбол

Андони Ираола может сменить Слота на посту рулевого "Ливерпуля"

Над возможным приглашением в клуб Ираолы работает Ричард Хьюз