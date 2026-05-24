Финальный аккорд сезона: "Ливерпуль", "Арсенал" и "Милан" проведут последние матчи

В ведущих футбольных чемпионатах Европы проходят матчи заключительных туров.
Как сообщает İdman.Biz, в английской Премьер-лиге все игры последнего тура начнутся одновременно. Также внимание привлекают матчи в испанской Ла Лиге и итальянской Серии А.
Список матчей по бакинскому времени:
Английская Премьер-лига
19:00 "Брайтон" - "Манчестер Юнайтед"
19:00 "Бернли" - "Вулверхэмптон"
19:00 "Кристал Пэлас" - "Арсенал"
19:00 "Фулхэм" - "Ньюкасл"
19:00 "Ливерпуль" - "Брентфорд"
19:00 "Манчестер Сити" - "Астон Вилла"
19:00 "Ноттингем Форест" - "Борнмут"
19:00 "Сандерленд" - "Челси"
19:00 "Тоттенхэм" - "Эвертон"
19:00 "Вест Хэм" - "Лидс"
Испанская Ла Лига
23:00 "Вильярреал" - "Атлетико"
Итальянская Серия А
17:00 "Парма" - "Сассуоло"
20:00 "Наполи" - "Удинезе"
22:45 "Милан" - "Кальяри"
22:45 "Кремонезе" - "Комо"
22:45 "Верона" - "Рома"
22:45 "Лечче" - "Дженоа"
22:45 "Торино" - "Ювентус"