24 Мая 2026
Фанаты и игроки "Реала" попрощались с Карвахалем и Алабой - ФОТО

24 Мая 2026 03:00
Футболисты и болельщики мадридского "Реала" попрощались с защитниками "сливочных" Даниэлем Карвахалем и Давидом Алабой, которые провели свой последний матч за клуб в 38-м туре Ла Лиги. "Реал" одержал уверенную победу над "Атлетиком" из Бильбао (4:2), сообщает İdman.Biz.

Алаба вышел в стартовом составе и был заменен на 70-й минуте на Дина Хейсена. Игроки "Реала" выстроились у кромки поля и аплодировали Алабе, а сам футболист изобразил свое известное празднование со стулом, которое он использует для отмечания побед.

Капитан команды Карвахаль покинул поле на 84-й минуте под овацию зрителей на "Сантьяго Бернабеу". Футболисты обеих команд выстроились в коридор почета, Карвахаль попрощался с каждым из них. Капитанскую повязку он передал Федерико Вальверде. Также защитник обнялся с запасными и тренерским штабом, в том числе с Альваро Арбелоа, с которым, как сообщалось, у него не лучшие отношения. В конце встречи Карвахаля признали лучшим игроком матча, а команда качала футболиста на руках.

"Реал" занял второе место в текущем розыгрыше чемпионата Испании. "Сливочные" набрали 86 очков за 38 матчей.

