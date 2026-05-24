Фанаты и игроки "Реала" попрощались с Карвахалем и Алабой - ФОТО

Футболисты и болельщики мадридского "Реала" попрощались с защитниками "сливочных" Даниэлем Карвахалем и Давидом Алабой, которые провели свой последний матч за клуб в 38-м туре Ла Лиги. "Реал" одержал уверенную победу над "Атлетиком" из Бильбао (4:2), сообщает İdman.Biz.

Алаба вышел в стартовом составе и был заменен на 70-й минуте на Дина Хейсена. Игроки "Реала" выстроились у кромки поля и аплодировали Алабе, а сам футболист изобразил свое известное празднование со стулом, которое он использует для отмечания побед.