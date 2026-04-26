Винисиус назвал Престианни трусом: игрок "Бенфики" рассказал о конфликте

26 Апреля 2026 10:28
Винисиус назвал Престианни трусом: игрок "Бенфики" рассказал о конфликте

Полузащитник "Бенфики" Джанлука Престианни прокомментировал конфликт с Винисиусом Жуниором, произошедший во время матча Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Footmercato, футболист был дисквалифицирован на шесть матчей за оскорбительные высказывания в адрес игрока "Реала". При этом три встречи носят условный характер.

"Винисиус Жуниор говорил мне: "Давай, поиграй со мной один на один, трус". Но я ничего не отвечал. Слышал ли я, как Килиан Мбаппе обвинял меня в расизме? Да. Но называть кого-то расистом, когда он им не является, - неправильно. С самого начала матча и Винисиус, и Мбаппе что-то говорили в мой адрес, но я не реагировал. Восхищался ли я ими как игроками? Нет. Я ими не восхищаюсь. Я восхищаюсь Лионелем Месси", - заявил Престианни.

Напомним, три матча дисквалификации Престианни являются условными.

İdman.Biz
