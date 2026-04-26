26 Апреля 2026 10:37
"Реал" рассматривает Клоппа и Крооса в качестве тренерского тандема

Футбольный клуб "Реал" может назначить Юргена Клоппа на пост главного тренера.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Рамона Альвареса де Муна, немецкий специалист является приоритетным кандидатом для мадридского клуба благодаря своему опыту и успешной работе в разных чемпионатах.

По информации источника, в "Реале" также обсуждают вариант сотрудничества Клоппа с Тони Кроосом в рамках тренерского штаба. Такой тандем внутри клуба считают одним из наиболее вероятных сценариев.

Ключевым условием для реализации этого варианта остается согласие самого Клоппа и его готовность принять предложение. Отмечается, что Клопп и Кроос находятся в хороших отношениях и проживают неподалеку друг от друга на Майорке.

