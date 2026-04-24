"Башакшехир" разгромил "Касымпашу" в матче Суперлиги - ВИДЕО

"Башакшехир" одержал крупную победу над "Касымпашей" в 31-м туре чемпионата Турции по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля. Стамбульская команда активно начала матч и уже на 5-й минуте вышла вперед благодаря голу Эльдора Шомуродова.

На 22-й минуте Бертуг Йылдырым удвоил преимущество "Башакшехира". Перед перерывом гости остались в меньшинстве - защитник Родриго Бекао был удален после просмотра VAR.

Во втором тайме хозяева продолжили давление и забили еще два мяча. На 81-й минуте отличился Селке, а на 87-й Шомуродов оформил дубль, установив окончательный счет - 4:0.

Благодаря этой победе "Башакшехир" набрал 52 очка и приблизился к зоне еврокубков.