"Бавария" разработала план по трансферу звезды АПЛ

"Бавария" всерьез нацелилась на приобретение вингера "Ньюкасла" Энтони Гордона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Bild, на 25-летнего футболиста также претендуют топ-клубы английской Премьер-лиги, что усложняет задачу мюнхенцев. Однако в немецком клубе уже разработали стратегию, которая может помочь выиграть борьбу за игрока.

Сообщается, что руководство "Баварии" намерено сначала убедить самого Гордона перейти в команду, чтобы затем получить преимущество в переговорах и попытаться снизить трансферную стоимость. В клубе не готовы платить запрашиваемые "Ньюкаслом" 75 млн фунтов стерлингов, что составляет почти 86,5 млн евро.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Энтони Гордона оценивается в 60 млн евро. В текущем сезоне футболист провел 46 матчей за "Ньюкасл" во всех турнирах, забив 17 голов и отдав пять результативных передач.