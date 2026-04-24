Опубликован список самых зрелищных команд в топ-5 лигах: кто возглавил рейтинг?

ESPN опубликовал рейтинг зрелищности команд, выступающих в пяти ведущих лигах Европы. В этом списке "Бавария" заняла первое место с оценкой 9,6, что соответствует самой высокой отметке. На втором месте расположилась "Барселона" с такой же оценкой. Замыкает тройку "Реал", получивший 9,5 балла.

В десятку самых интересных команд по зрелищности вошли также "ПСЖ", "РБ Лейпциг", "Ланс", "Манчестер Юнайтед", "Монако", "Интер" и "Ювентус", все из которых получили 9,4 балла.

"Манчестер Сити" был оценен в 8,7, а "Ливерпуль" и "Челси" – в 8,5. "Арсенал" получил 7,2, "Милан" – 7, а "Наполи" – 5,6.

На последнем месте оказался "Вулверхэмптон" с низкой оценкой 0,6. Также в конце списка находятся "Реал Овьедо" и "Осер", которые получили по 0,7 балла.