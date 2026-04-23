"Реал Сосьедад" установил антирекорд сезона по автоголам

Футбольный клуб "Реал Сосьедад" установил антирекорд текущего сезона чемпионата Испании.

Как сообщает İdman.Biz, в матче против "Хетафе" (0:1) единственный гол был забит в собственные ворота - на 29-й минуте отличился Йон Горрочатеги.

Этот автогол стал для баскской команды уже третьим в нынешнем сезоне, что является худшим показателем среди всех клубов Ла Лиги.

Кроме того, данный результат стал антирекордом для "Реал Сосьедад" с сезона 2003/2004, когда команда также трижды поражала собственные ворота по ходу чемпионата.