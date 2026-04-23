23 Апреля 2026
Ла Лига: "Атлетико" и "Реал Сосьедад" потерпели поражения - ОБНОВЛЕНО

23 Апреля 2026 00:26
Футбольный клуб "Реал Сосьедад" потерпел поражение от "Хетафе" в матче 33-го тура чемпионата Испании.

Как сообщает İdman.Biz, встреча на стадионе "Реале Арена" завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

Единственный мяч в игре был забит на 29-й минуте - автоголом отметился Йон Горротксатеги, срезавший мяч в собственные ворота.

После этого поражения "Реал Сосьедад" с 42 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, тогда как "Хетафе" поднялся на шестую позицию, имея в активе 44 очка.

В следующем туре "Реал Сосьедад" сыграет на выезде с "Райо Вальекано", а "Хетафе" примет "Барселону".

23:36

Мадридский "Атлетико" потерпел поражение в матче 33-го тура чемпионата Испании.

Как сообщает İdman.Biz, команда уступила "Эльче" со счетом 2:3 в выездной встрече, проходившей на стадионе "Мануэль Мартинес Валеро".

Счет в матче открыл Николас Гонсалес на 10-й минуте, однако уже на 18-й Давид Аффенгрубер восстановил равновесие. На 30-й минуте "Атлетико" остался в меньшинстве после удаления Тьяго Альмада, чем воспользовались хозяева - Андре Силва реализовал пенальти на 33-й минуте.

Тем не менее, уже через минуту Гонсалес оформил дубль и сравнял счет. Победный мяч "Эльче" забил Силва на 75-й минуте, также оформив дубль.

После этого поражения "Атлетико" с 57 очками остается на четвертом месте в турнирной таблице. "Эльче" поднялся на 15-ю позицию, имея в активе 35 очков.

В следующем туре "Эльче" сыграет на выезде с "Овьедо", а "Атлетико" примет "Атлетик" из Бильбао.

