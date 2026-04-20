Сын известного тренера сломал шею во время матча - ВИДЕО

Американский вратарь "Чезены" Джонатан Клинсманн получил перелом шейного отдела позвоночника в матче 35-го тура итальянской Серии B против "Палермо" (0:2).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic, 29-летний голкипер получил травму в компенсированное время встречи после столкновения с игроком соперника и был унесен с поля на носилках.

Обследование в больнице показало, что помимо травмы головы у футболиста диагностирован перелом первого шейного позвонка.

Отметим, что Клинсманн является сыном известного немецкого футболиста и тренера Юргена Клинсманна. После 35 туров "Чезена" набрала 44 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Серии B.