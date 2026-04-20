Какие технологии будут применены на ЧМ-2026

20 Апреля 2026 22:43
Менее чем через два месяца в США, Канаде и Мексике стартует чемпионат мира по футболу 2026 года, который уже сейчас называют самым технологичным турниром в истории.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на "Евро-Футбол.Ру", ключевым нововведением станет полуавтоматическая система определения офсайда (SAOT). На каждом стадионе установят 12 специальных камер, отслеживающих 29 точек тела каждого игрока с частотой до 50 раз в секунду. Это позволит создавать «виртуальный скелет» футболистов и максимально точно определять положение вне игры без ручной прорисовки линий.

Отдельное внимание уделено официальному мячу турнира Trionda, который оснащен интеллектуальными датчиками. Специальный измерительный блок (IMU) анализирует ускорение и вращение мяча, а датчик UWB фиксирует его координаты. Синхронизация данных о мяче и игроках позволит полностью исключить спорные эпизоды при определении офсайда.

Важную роль сыграет искусственный интеллект, который будет обрабатывать огромные массивы данных и помогать арбитрам принимать решения. Все ключевые моменты будут транслироваться на экраны стадионов и в телевизионных эфирах, чтобы болельщики могли видеть и понимать спорные эпизоды. Кроме того, ИИ обеспечит более плавную картинку с камер, закрепленных на судьях, позволяя зрителям буквально увидеть игру их глазами.

Технологии также изменят опыт болельщиков. На стадионах и в фан-зонах появятся голограммы и 3D-проекции игроков и легенд футбола, создавая эффект полного погружения. Каждый из 16 стадионов получит цифровую копию, что позволит центру управления FIFA отслеживать ситуацию в реальном времени и оперативно реагировать на любые инциденты.

Дополнительно внедряются системы кибербезопасности, способные анализировать аномалии в потоках данных и предотвращать возможные угрозы. Искусственный интеллект будет формировать детальную аналитику матчей, предоставляя статистику до, во время и после игр.

Таким образом, чемпионат мира 2026 года станет не только крупнейшим футбольным событием, но и демонстрацией новейших технологий, способных изменить восприятие игры как для участников, так и для миллионов болельщиков по всему миру.

