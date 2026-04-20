"Борнмут" объявил нового главного тренера

"Борнмут" официально определился с новым главным тренером на следующий сезон.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт клуба, летом команду возглавит Марко Розе. Немецкий специалист более года находится без работы после ухода из РБ Лейпциг прошлой весной.

Ранее "Борнмут" сообщил, что нынешний главный тренер Андони Ираола покинет свой пост по окончании сезона. Сам специалист подчеркивал, что его решение не связано с интересом со стороны других клубов.

Отметим, что "Борнмут" демонстрирует отличную форму, не проигрывая в 13 последних матчах Премьер-лиги. Ближайшую игру команда проведет 22 апреля дома против "Лидса".