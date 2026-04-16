"Глоры" или контент-мейкеры? Фанаты в Испании ополчились на блогеров из-за "Бернабеу"

16 Апреля 2026 11:17
В Испании возникло серьезное недовольство поведением блогеров на футбольных стадионах.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на La Razon, спор разгорелся после матча между "Реалом" и "Эльче", когда популярные инфлюенсеры Марина Риверс и Лола Лолита опубликовали фотографии со стадиона "Сантьяго Бернабеу".

Основной удар критики пришелся на Марину Риверс. Болельщики заметили, что ранее девушка позировала в футболках "Атлетико" и "Ювентуса", из-за чего ее заклеймили как "глора" — человека, поддерживающего клубы исключительно ради их успеха.

В ответ на обвинения блогер заявила: "Мой отец болеет за "Атлетико", а мама — за "Реал". Я поддерживаю "Королевский клуб", но мне также нравится команда Симеоне, и я буду носить ту форму, которую захочу".

Однако главной причиной недовольства фанатов остается финансовая и логистическая сторона вопроса. Болельщики возмущены тем, что блогеры получают места на трибунах бесплатно ради создания контента. По мнению активистов, это искусственно сокращает количество доступных билетов для "настоящих" фанатов, которые готовы платить за посещение матчей.

İdman.Biz
