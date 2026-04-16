Хавбек "Баварии" установил исторический рекорд в ЛЧ

16 Апреля 2026 08:06
Хавбек "Баварии" установил исторический рекорд в ЛЧ

Полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала вписал свое имя в историю Лиги чемпионов.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на Squawka, футболист в возрасте 23 лет и 48 дней провел свой 50-й матч в главном клубном турнире Европы. Таким образом, Мусиала стал самым молодым немецким игроком, достигшим этой отметки, превзойдя прежнее достижение Томаса Мюллера, установленное в 2013 году.

Юбилейная игра пришлась на ответный матч 1/4 финала против "Реала", в котором "Бавария" одержала победу со счетом 4:3 и вышла в полуфинал турнира.

Финал Лиги чемпионов сезона-2025/2026 пройдет 30 мая в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена". Действующим победителем турнира является "ПСЖ".

