Инфантино: "Иран должен сыграть на ЧМ-2026"

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался по поводу участия сборной Ирана в чемпионате мира 2026 года.

Как передает İdman.Biz, функционер подчеркнул, что команда должна выступить на турнире.

"Иран, конечно, должен приехать. Они представляют свой народ. Они прошли квалификацию. Футболисты хотят играть", - заявил Инфантино.

Ранее в Иране допускали возможность отказа от участия в чемпионате мира с учетом текущей геополитической обстановки.

На групповом этапе турнира сборная Ирана выступит в группе G, где сыграет против Бельгии, Новой Зеландии и Египта.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом является сборная Аргентины, которая в финале турнира 2022 года обыграла Францию в серии пенальти.