Девять игроков "Баварии" и "Реала" рискуют пропустить полуфинал ЛЧ

Сразу девять игроков "Баварии" и "Реала" могут пропустить первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов в случае выхода своих команд в следующую стадию турнира.

Как передает İdman.Biz, причиной является перебор желтых карточек.

В составе "Баварии" под угрозой дисквалификации находятся Мануэль Нойер, Дайо Упамекано, Жонатан Та и Конрад Лаймер.

У "Реала" матч могут пропустить Дин Хейсен, Альваро Каррерас, Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе.

Ответная встреча между командами в рамках 1/4 финала пройдет в Мюнхене. В первом матче победу со счетом 2:1 одержала "Бавария".