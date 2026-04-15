Венсан Компани поддержал Мари-Луизу Эту на посту главного тренера "Униона" - ВИДЕО

15 Апреля 2026 14:48
Венсан Компани поддержал Мари-Луизу Эту на посту главного тренера "Униона"

Назначение Мари-Луизы Эты на пост главного тренера берлинского "Униона" вызвало положительный резонанс в футбольном сообществе. Сразу после её первой тренировки со столичной командой слова поддержки высказал наставник "Баварии" Венсан Компани.

Как сообщает İdman.Biz, бельгийский специалист подчеркнул значимость этого события для будущего профессионального спорта. По мнению Компани, данный прецедент станет мощным стимулом для молодых женщин, стремящихся реализовать себя в тренерской профессии.

"Я очень рад за неё. Этот шаг открывает двери для других молодых женщин, которые чувствуют, что могут стать тренерами. Желаю ей всего наилучшего. Надеюсь, единственным моментом, в котором отношение к ней будет отличаться от мужчин, станет большее терпение со стороны людей. Тренерство - это профессия, в которой нам действительно хотелось бы видеть больше терпения", — цитирует Компани издание.

