Садио Мане не удалось разыграть тренерский штаб "Аль-Насра" - ВИДЕО

Звездный футболист "Аль-Насра" Садио Мане оказался в центре внимания из-за попытки разыграть своих наставников на тренировочной базе клуба. Опытный нападающий решил использовать шутку из детства, чтобы проверить реакцию тренерского штаба.

Как сообщает İdman.Biz, Мане подошел к кабинету тренеров и постучал в дверь, за которой находился главный тренер Жорже Жезуш. Сразу после этого футболист отбежал и спрятался, наблюдая со стороны за тем, кто выйдет на стук и какова будет реакция.

Несмотря на несколько попыток игрока повторить этот маневр, его затея не увенчалась успехом. Находящиеся в комнате специалисты проигнорировали стук и не стали выходить наружу. В итоге план Мане провалился из-за отсутствия реакции со стороны тренерского штаба.