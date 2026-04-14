Бурак Йылмаз подал в отставку с поста главного тренера "Газиантепа"

14 Апреля 2026 11:32
Главный тренер турецкого клуба "Газиантеп" Бурак Йылмаз объявил о своей отставке. О данном решении специалист сообщил на пресс-конференции после матча 29-го тура Суперлиги, в котором его команда уступила "Ризеспору" со счетом 1:2.

Как сообщает İdman.Biz, основной причиной ухода Йылмаз назвал чувство изоляции внутри коллектива, а также систематические ошибки арбитров, обслуживающих матчи чемпионата Турции, которые, по его мнению, принимали неверные решения.

В текущем сезоне под руководством Бурака Йылмаза "Газиантеп" провел 29 матчей в Суперлиге, набрав 34 очка. На момент отставки тренера команда располагается на 11-й строчке турнирной таблицы. Примечательно, что в прошлом году специалист уже подавал в отставку, однако позже вернулся к исполнению своих обязанностей.

İdman.Biz
