Экс-футболист "Баварии": "Реалу" не хватает индивидуальности и характера"

Экс-игрок "Баварии" Лотар Маттеус выделил системные недостатки мадридского "Реала" в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Поединок состоится 15 апреля в Мюнхене. В первой встрече победу со счетом 2:1 одержал немецкий клуб.

Как сообщает İdman.Biz, Маттеус считает шансы "Баварии" на проход в следующий раунд предпочтительными из-за отсутствия у мадридцев четкой идентичности. По мнению эксперта, после ухода или смены ролей таких ветеранов, как Серхио Рамос, Тони Кроос и Лука Модрич, команда утратила свой стержень.

"Нынешние звезды "Реала" — Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем — технически превосходны и быстры, но они не излучают той мощи, что была в предыдущие десятилетия. Ни один из них на данный момент не является иконой, и именно этого не хватает клубу", — заявил Маттеус.

Специалист также отметил, что на результатах мадридцев сказывается внутреннее беспокойство, вызванное сменой тренера и увольнением Хаби Алонсо. В текущем сезоне "Реал" уже выбыл из борьбы за Кубок Испании и имеет минимальные шансы на титулы в Ла Лиге и Лиге чемпионов.