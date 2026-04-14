Сегодня пройдут ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов

Сегодня в Лиге чемпионов УЕФА станут известны первые участники полуфинала.

Как сообщает İdman.Biz, в рамках ответных матчей 1/4 финала состоятся две встречи.

Испанские клубы "Атлетико" и "Барселона" встретятся между собой. В другой игре английский "Ливерпуль" примет французский "ПСЖ".

Обе встречи начнутся в 23:00 по бакинскому времени.

Лига чемпионов УЕФА

1/4 финала, ответные матчи

14 апреля

23:00. "Атлетико" (Испания) - "Барселона" (Испания)

Первый матч - 2:0

23:00. "Ливерпуль" (Англия) - "ПСЖ" (Франция)

Первый матч - 0:2

Отметим, что остальные участники полуфинала определятся завтра.