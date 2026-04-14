14 Апреля 2026
RU

Сегодня пройдут ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов

Мировой футбол
Новости
14 Апреля 2026 10:14
10
Сегодня в Лиге чемпионов УЕФА станут известны первые участники полуфинала.

Как сообщает İdman.Biz, в рамках ответных матчей 1/4 финала состоятся две встречи.

Испанские клубы "Атлетико" и "Барселона" встретятся между собой. В другой игре английский "Ливерпуль" примет французский "ПСЖ".

Обе встречи начнутся в 23:00 по бакинскому времени.

Лига чемпионов УЕФА
1/4 финала, ответные матчи
14 апреля

23:00. "Атлетико" (Испания) - "Барселона" (Испания)
Первый матч - 2:0

23:00. "Ливерпуль" (Англия) - "ПСЖ" (Франция)
Первый матч - 0:2

Отметим, что остальные участники полуфинала определятся завтра.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Рафаэл Леау может перейти в "Баварию" или "Барселону"
10:01
Мировой футбол

Рафаэл Леау может перейти в "Баварию" или "Барселону"

В нынешнем сезоне португалец принял участие в 26 матчах, забив 10 мячей

Nike станет официальным поставщиком мячей для турниров УЕФА за 40 млн евро
09:40
Мировой футбол

Nike станет официальным поставщиком мячей для турниров УЕФА за 40 млн евро

Американский бренд заменит Adidas в Лиге чемпионов с сезона 2027/2028
"Боруссия" ведет переговоры по защитнику из Португалии
09:13
Мировой футбол

"Боруссия" ведет переговоры по защитнику из Португалии

Дортмундцы заинтересованы в трансфере Ибраима Ба и следят за другим молодым талантом

"Челси" нацелился на полузащитника "Астон Виллы" за 80 млн евро
06:10
Мировой футбол

"Челси" нацелился на полузащитника "Астон Виллы" за 80 млн евро

Лондонцы уже начали переговоры с представителями игрока "Астон Виллы"

Мбаппе сыграет с "Баварией" без защитной маски
05:12
Мировой футбол

Мбаппе сыграет с "Баварией" без защитной маски

Форвард "Реала" выйдет на поле с пластырем после травмы
Каррик раскритиковал судейство после поражения от "Лидса"
04:18
Мировой футбол

Каррик раскритиковал судейство после поражения от "Лидса"

Тренер "МЮ" назвал решения арбитра шокирующими

Самое читаемое

"Двойник" Лионеля Месси в Узбекистане стал хитом соцсетей
11 Апреля 13:33
Мировой футбол

"Двойник" Лионеля Месси в Узбекистане стал хитом соцсетей - ВИДЕО

Мужчина в традиционном чапане и тюбетейке поразил пользователей своим сходством с аргентинской звездой
Хафиз Рзаев: "С первой попытки такое место - это большой успех" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
12 Апреля 13:15
Гимнастика

Хафиз Рзаев: "С первой попытки такое место - это большой успех" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ВИДЕО

Тренер сборной Азербайджана оценил выступление команды на чемпионате Европы
Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ
11 Апреля 15:50
Мировой футбол

Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ

31-й тур чемпионата Испании проходит на фоне нового удара по амбициям мадридцев

Тамблингисты принесли Азербайджану первую медаль на ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
11 Апреля 23:00
Гимнастика

Тамблингисты принесли Азербайджану первую медаль на ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Завершился командный финал в тамблинге