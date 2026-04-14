"Фиорентина" минимально обыграла "Лацио" в Серии А - ВИДЕО

В 32-м туре чемпионата Италии "Фиорентина" на своем поле одержала победу над "Лацио" со счетом 1:0.

Как сообщает İdman.Biz, единственный мяч в матче был забит на 28-й минуте - отличился Робин Госенс после передачи Джека Харрисона.

Во втором тайме гости пытались отыграться и больше владели мячом, однако не смогли поразить ворота соперника.

Благодаря этой победе "Фиорентина" набрала 35 очков и поднялась на 15-е место в турнирной таблице. "Лацио" с 44 баллами занимает девятую позицию.

Отметим, что в матче первого круга в Риме команды сыграли вничью со счетом 2:2.