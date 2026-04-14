14 Апреля 2026
"Челси" нацелился на полузащитника "Астон Виллы" за 80 млн евро

14 Апреля 2026 06:10
"Челси" нацелился на полузащитника "Астон Виллы" за 80 млн евро

Атакующий полузащитник "Астон Виллы" Морган Роджерс может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sport, интерес к футболисту проявляет "Челси", который уже связался с представителями игрока для обсуждения возможного перехода.

Отмечается, что бирмингемский клуб рассчитывает выручить за своего игрока около 90 миллионов фунтов стерлингов, тогда как портал Transfermarkt оценивает его в 80 миллионов евро.

По информации источника, Роджерс рассматривается как потенциальная замена Энцо Фернандесу, который может покинуть "Челси" на фоне интереса со стороны "Реала".

В текущем сезоне 32 матчах АПЛ Роджерс забил 8 голов и отдал 6 результативных передач. Его контракт с "Астон Виллой" рассчитан до лета 2031 года.

