Мбаппе сыграет с "Баварией" без защитной маски

Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе примет участие в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против "Баварии" без защитной маски.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на L’Équipe, вариант с использованием маски был исключен, чтобы не создавать футболисту дополнительный дискомфорт.

Ожидается, что француз выйдет на поле с широким пластырем, с которым он уже тренировался в понедельник. При этом отмечается, что это может ограничить его возможности в игре головой и немного ухудшить обзор.

Напомним, Мбаппе получил рассечение брови в матче чемпионата Испании против "Жироны" (1:1). Инцидент произошел на 88-й минуте после столкновения с защитником Рейсом, который задел нападающего рукой по лицу.

Матч "Бавария" - "Реал" состоится 15 апреля.