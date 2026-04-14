Ямаль: "Неймар сформировал мое детство"

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль поделился мнением о Неймаре перед ответным матчем четвертьфинала Лиги чемпионов против "Атлетико".

Как сообщает İdman.Biz, 18-летний футболист назвал бразильца своим кумиром и поблагодарил его за вклад в футбол.

"Неймар - футболист, который сформировал все мое детство. Он мой кумир, и я всегда буду ему благодарен. Это игрок, ради которого люди готовы платить за билет. Хочу поблагодарить его за все, что он дал футболу", - заявил Ямаль.

Также игрок выразил надежду, что Неймар сможет сыграть на чемпионате мира.

Ответный матч "Атлетико" - "Барселона" состоится 14 апреля. В первой встрече каталонцы уступили со счетом 0:2.