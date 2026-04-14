"Леванте" вырвал победу над "Хетафе" и покинул последнее место

В 31-м туре чемпионата Испании "Леванте" на своем поле обыграл "Хетафе" со счетом 1:0.

Как сообщает İdman.Biz, в первом тайме команды не смогли открыть счет.

На 62-й минуте хозяева получили шанс выйти вперед, однако Адриан Де Ла Фуэнте не реализовал пенальти.

Тем не менее "Леванте" сумел дожать соперника - на 83-й минуте Карлос Эспи забил победный гол после передачи Мануэля Санчеса.

В концовке встречи "Хетафе" остался в меньшинстве после удаления Саида Ромеро.

Благодаря этой победе "Леванте" набрал 29 очков, покинул последнее место и поднялся на 19-ю строчку. "Хетафе" с 41 баллом занимает восьмое место в таблице.