"Леванте" вырвал победу над "Хетафе" и покинул последнее место

14 Апреля 2026 01:13
В 31-м туре чемпионата Испании "Леванте" на своем поле обыграл "Хетафе" со счетом 1:0.

Как сообщает İdman.Biz, в первом тайме команды не смогли открыть счет.

На 62-й минуте хозяева получили шанс выйти вперед, однако Адриан Де Ла Фуэнте не реализовал пенальти.

Тем не менее "Леванте" сумел дожать соперника - на 83-й минуте Карлос Эспи забил победный гол после передачи Мануэля Санчеса.

В концовке встречи "Хетафе" остался в меньшинстве после удаления Саида Ромеро.

Благодаря этой победе "Леванте" набрал 29 очков, покинул последнее место и поднялся на 19-ю строчку. "Хетафе" с 41 баллом занимает восьмое место в таблице.

Новости по теме

Рафинья поддержит "Барселону" в матче с "Атлетико"
02:10
Мировой футбол

Рафинья поддержит "Барселону" в матче с "Атлетико"

Бразилец приедет в Мадрид, но не сможет сыграть из-за травмы

Ямаль: "Неймар сформировал мое детство"
01:36
Мировой футбол

Ямаль: "Неймар сформировал мое детство"

Вингер "Барселоны" назвал бразильца своим кумиром перед матчем с "Атлетико"

"Фиорентина" минимально обыграла "Лацио" в Серии А
01:18
Мировой футбол

"Фиорентина" минимально обыграла "Лацио" в Серии А - ВИДЕО

Гол Госенса принес хозяевам важную победу

"Манчестер Юнайтед" впервые за 45 лет проиграл "Лидсу" дома
01:05
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" впервые за 45 лет проиграл "Лидсу" дома - ВИДЕО

Поражение на "Олд Траффорд" стало историческим для хозяев

Роналду не исключил участия на ЧМ-2030 в 45 лет
00:09
Мировой футбол

Роналду не исключил участия на ЧМ-2030 в 45 лет

Форвард "Аль-Насра" продолжает верить в свои возможности

"Самсунспор" и "Ризеспор" одержали победы в Суперлиге Турции
13 Апреля 23:56
Мировой футбол

"Самсунспор" и "Ризеспор" одержали победы в Суперлиге Турции

Обе команды добыли важные три очка в борьбе за позиции

"Двойник" Лионеля Месси в Узбекистане стал хитом соцсетей
11 Апреля 13:33
Мировой футбол

"Двойник" Лионеля Месси в Узбекистане стал хитом соцсетей - ВИДЕО

Мужчина в традиционном чапане и тюбетейке поразил пользователей своим сходством с аргентинской звездой
Хафиз Рзаев: "С первой попытки такое место - это большой успех" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
12 Апреля 13:15
Гимнастика

Хафиз Рзаев: "С первой попытки такое место - это большой успех" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ВИДЕО

Тренер сборной Азербайджана оценил выступление команды на чемпионате Европы
Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ
11 Апреля 15:50
Мировой футбол

Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ

31-й тур чемпионата Испании проходит на фоне нового удара по амбициям мадридцев

Тамблингисты принесли Азербайджану первую медаль на ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
11 Апреля 23:00
Гимнастика

Тамблингисты принесли Азербайджану первую медаль на ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Завершился командный финал в тамблинге