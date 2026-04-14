14 Апреля 2026
14 Апреля 2026 09:13
"Боруссия" ведет переговоры по защитнику из Португалии

Дортмундская "Боруссия" начала работу по усилению обороны перед следующим сезоном.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Maisfutebol, немецкий клуб ведет предварительные переговоры о подписании сенегальского защитника "Фамаликана" Ибраима Ба.

Отмечается, что португальский клуб рассчитывает получить за 20-летнего футболиста около 25 миллионов евро, включая бонусы.

Ба является одним из ключевых игроков команды, которая под руководством Уго Оливейры занимает рекордное для себя пятое место в чемпионате Португалии. В текущем сезоне защитник провел 22 матча и забил один гол.

Кроме того, "Боруссия" проявляет интерес и к другому молодому центральному защитнику - французу Бастьену Мепийу, принадлежащему "Вулверхэмптону" и выступающему на правах аренды за "Алверку".

İdman.Biz
