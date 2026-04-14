Каррик раскритиковал судейство после поражения от "Лидса"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик прокомментировал поражение команды от "Лидса" со счетом 1:2.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sports, специалист остался крайне недоволен судейскими решениями по ходу встречи.

"Мы начали матч не лучшим образом. Пропустили после эпизода, где Йоро получил удар предплечьем по затылку, и это не стали пересматривать. Это был важный момент", - заявил Каррик.

По его словам, команда не смогла показать нужный уровень в первом тайме.

"У нас не было ритма, не хватало сыгранности. Во втором тайме ребята выглядели лучше, боролись и старались изменить ход игры", - отметил он.

Особое возмущение тренера вызвало удаление одного из игроков.

"Это худшее решение, которое я видел. Можно бить локтем Йоро, можно махнуть в лицо Мартинесу, а потом удалить его за то, что он просто коснулся волос соперника. Я не понимаю, как это оценили. Это просто шок", - подчеркнул Каррик.

"Манчестер Юнайтед" после этого матча занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.