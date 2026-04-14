Nike станет официальным поставщиком мячей для турниров УЕФА за 40 млн евро

Компания Nike подпишет соглашение с УЕФА на сумму 40 миллионов евро, согласно которому станет поставщиком официальных игровых мячей для еврокубковых турниров. Американский гигант сменит на этом посту немецкую компанию Adidas в рамках Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Financial Times, мячи Nike ранее уже использовались в главном клубном турнире Европы в период с 1998 по 2001 год, после чего права перешли к немецкому производителю. Эпоха доминирования Adidas в Лиге чемпионов продлилась 26 лет — с 2001 года по завершение сезона 2026/2027.

Действующий контракт Adidas на поставку мячей для Лиги чемпионов, а также соглашение Decathlon для Лиги Европы и Лиги конференций остаются в силе до конца сезона 2026/2027. Ожидается, что новый контракт Nike охватит все три еврокубковых турнира и будет действовать до лета 2031 года. В немецкой компании подтвердили, что не участвовали в переговорах о продлении соглашения, решив сосредоточить ресурсы на других проектах.