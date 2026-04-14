14 Апреля 2026
Рафаэл Леау может перейти в "Баварию" или "Барселону"

14 Апреля 2026 10:01
Рафаэл Леау может перейти в "Баварию" или "Барселону"

Мюнхенская "Бавария" и каталонская "Барселона" серьезно рассматривают вариант приобретения форварда "Милана" Рафаэла Леау. Трансфер 26-летнего португальца может состояться, несмотря на высокую сумму отступных, прописанную в его соглашении.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, продажа игрока за 80 миллионов евро стала возможной из-за конфликта нападающего с фанатами "россонери", который обострился в последние месяцы. Хотя в контракте указана сумма выкупа в размере 175 миллионов евро, итальянский клуб может согласиться на значительно меньшее предложение.

Одним из претендентов на Леау также является "Манчестер Юнайтед". Кроме того, к футболисту проявляют интерес команды из чемпионата Саудовской Аравии. Нападающий защищает цвета миланского клуба с августа 2019 года, а его текущий контракт истекает 30 июня 2028 года.

В нынешнем сезоне португалец принял участие в 26 матчах, забив 10 мячей и оформив 2 голевые передачи. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость Рафаэла Леау на данный момент составляет 65 миллионов евро.

İdman.Biz
