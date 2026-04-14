14 Апреля 2026
RU

"Манчестер Юнайтед" впервые за 45 лет проиграл "Лидсу" дома - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
14 Апреля 2026 01:05
23
"Манчестер Юнайтед" впервые за 45 лет проиграл "Лидсу" дома

"Манчестер Юнайтед" уступил "Лидсу" в домашнем матче Премьер-лиги со счетом 1:2.

Как сообщает İdman.Biz, на 62-й минуте хозяева получили шанс выйти вперед, однако Адриан Де Ла Фуэнте не реализовал пенальти.

Тем не менее "Леванте" сумел дожать соперника — на 83-й минуте Карлос Эспи забил победный гол после передачи Мануэля Санчеса.

В концовке встречи "Хетафе" остался в меньшинстве после удаления Саида Ромеро.

Благодаря этой победе "Леванте" набрал 29 очков, покинул последнее место и поднялся на 19-ю строчку. "Хетафе" с 41 баллом занимает восьмое место в таблице.

Отметим, что это поражение стало первым для команды на своем поле в чемпионате с ноября 2025 года.

В результате "красные дьяволы" прервали сразу две серии - беспроигрышную и победную.

До этого "МЮ" не проигрывал дома в АПЛ на протяжении девяти матчей, одержав шесть побед и трижды сыграв вничью. Победная серия команды составляла пять игр.

Кроме того, поражение от "Лидса" стало историческим - в последний раз манкунианцы уступали этому сопернику дома в чемпионате 28 февраля 1981 года. Таким образом, прервалась серия из 18 матчей без поражений против "Лидса" на "Олд Траффорд" (11 побед и 7 ничьих).

В следующем туре "Манчестер Юнайтед" сыграет на выезде против "Челси". Матч состоится 18 апреля.

İdman.Biz
Тэги:

