14 Апреля 2026
Роналду не исключил участия на ЧМ-2030 в 45 лет

14 Апреля 2026 00:09
Роналду не исключил участия на ЧМ-2030 в 45 лет

Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду допустил возможность участия в чемпионате мира 2030 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на DAZN, 41-летний футболист заявил, что пока не исключает продолжения карьеры до 45 лет.

"Я не отказался от идеи сыграть на чемпионате мира 2030 года. Я забиваю голы каждую неделю в 41 год, возможно, смогу выступать еще четыре года", - отметил Роналду.

Чемпионат мира 2030 года пройдет сразу в шести странах. Матчи открытия примут Уругвай, Аргентина и Парагвай, а основная часть турнира состоится в Испании, Португалии и Марокко.

Лучшим результатом сборной Португалии на чемпионатах мира остается третье место, завоеванное в 1966 году.

İdman.Biz
Новости по теме

"Самсунспор" и "Ризеспор" одержали победы в Суперлиге Турции
13 Апреля 23:56
Мировой футбол

"Самсунспор" и "Ризеспор" одержали победы в Суперлиге Турции

Обе команды добыли важные три очка в борьбе за позиции
Кейруш возглавил сборную Ганы перед чемпионатом мира
13 Апреля 23:28
Мировой футбол

Кейруш возглавил сборную Ганы перед чемпионатом мира

Португальский специалист готовит команду к турниру в Северной Америке

Флик недоволен состоянием поля перед матчем с "Атлетико"
13 Апреля 23:10
Мировой футбол

Флик недоволен состоянием поля перед матчем с "Атлетико"

Тренер "Барселоны" пожаловался на высоту травы на стадионе в Мадриде

"Бавария" ведет переговоры по трансферу Гордона
13 Апреля 22:46
Мировой футбол

"Бавария" ведет переговоры по трансферу Гордона

Мюнхенцы хотят усилить атаку игроком "Ньюкасла"

Экс-игрок "МЮ": "Барселона" уже не король Лиги чемпионов"
13 Апреля 21:22
Мировой футбол

Экс-игрок "МЮ": "Барселона" уже не король Лиги чемпионов"

Эвра не верит в камбэк каталонцев против "Атлетико"
Энрике: "ПСЖ" не будет играть от обороны против "Ливерпуля"
13 Апреля 21:10
Мировой футбол

Энрике: "ПСЖ" не будет играть от обороны против "Ливерпуля"

Тренер парижан ждет сложный матч на "Энфилде"

Самое читаемое

"Двойник" Лионеля Месси в Узбекистане стал хитом соцсетей
11 Апреля 13:33
Мировой футбол

"Двойник" Лионеля Месси в Узбекистане стал хитом соцсетей - ВИДЕО

Мужчина в традиционном чапане и тюбетейке поразил пользователей своим сходством с аргентинской звездой
Хафиз Рзаев: "С первой попытки такое место - это большой успех" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
12 Апреля 13:15
Гимнастика

Хафиз Рзаев: "С первой попытки такое место - это большой успех" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ВИДЕО

Тренер сборной Азербайджана оценил выступление команды на чемпионате Европы
Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ
11 Апреля 15:50
Мировой футбол

Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ

31-й тур чемпионата Испании проходит на фоне нового удара по амбициям мадридцев

Тамблингисты принесли Азербайджану первую медаль на ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
11 Апреля 23:00
Гимнастика

Тамблингисты принесли Азербайджану первую медаль на ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Завершился командный финал в тамблинге