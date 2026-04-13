Кейруш возглавил сборную Ганы перед чемпионатом мира

Сборная Ганы объявила о назначении нового главного тренера.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт футбольной ассоциации страны, команду возглавил известный португальский специалист Карлуш Кейруш. Срок контракта не уточняется.

Тренер будет руководить сборной на предстоящем чемпионате мира, который стартует в июне и пройдет в Мексике, Канаде и США. На групповом этапе Гана сыграет с Панамой, Англией и Хорватией.

Кейруш ранее работал в "Реале" и "Манчестер Юнайтед", выводил сборную ЮАР на чемпионат мира 2002 года, а Португалию - в плей-офф турнира 2010 года. Также он возглавлял сборную Ирана на двух чемпионатах мира и дважды выигрывал молодежный чемпионат мира с Португалией.

На данный момент сборная Ганы занимает 74-е место в рейтинге ФИФА.