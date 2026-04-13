Кейруш возглавил сборную Ганы перед чемпионатом мира

13 Апреля 2026 23:28
Сборная Ганы объявила о назначении нового главного тренера.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт футбольной ассоциации страны, команду возглавил известный португальский специалист Карлуш Кейруш. Срок контракта не уточняется.

Тренер будет руководить сборной на предстоящем чемпионате мира, который стартует в июне и пройдет в Мексике, Канаде и США. На групповом этапе Гана сыграет с Панамой, Англией и Хорватией.

Кейруш ранее работал в "Реале" и "Манчестер Юнайтед", выводил сборную ЮАР на чемпионат мира 2002 года, а Португалию - в плей-офф турнира 2010 года. Также он возглавлял сборную Ирана на двух чемпионатах мира и дважды выигрывал молодежный чемпионат мира с Португалией.

На данный момент сборная Ганы занимает 74-е место в рейтинге ФИФА.

İdman.Biz
Новости по теме

Флик недоволен состоянием поля перед матчем с "Атлетико"
23:10
Мировой футбол

Флик недоволен состоянием поля перед матчем с "Атлетико"

Тренер "Барселоны" пожаловался на высоту травы на стадионе в Мадриде

"Бавария" ведет переговоры по трансферу Гордона
22:46
Мировой футбол

"Бавария" ведет переговоры по трансферу Гордона

Мюнхенцы хотят усилить атаку игроком "Ньюкасла"

Экс-игрок "МЮ": "Барселона" уже не король Лиги чемпионов"
21:22
Мировой футбол

Экс-игрок "МЮ": "Барселона" уже не король Лиги чемпионов"

Эвра не верит в камбэк каталонцев против "Атлетико"
Энрике: "ПСЖ" не будет играть от обороны против "Ливерпуля"
21:10
Мировой футбол

Энрике: "ПСЖ" не будет играть от обороны против "Ливерпуля"

Тренер парижан ждет сложный матч на "Энфилде"

Арбелоа верит в камбэк "Реала" в матче с "Баварией"
20:34
Мировой футбол

Арбелоа верит в камбэк "Реала" в матче с "Баварией"

В мадридском клубе уверены в шансах на выход в полуфинал

Ямаль пообещал бороться до конца в матче с "Атлетико"
20:16
Мировой футбол

Ямаль пообещал бороться до конца в матче с "Атлетико"

Вингер "Барселоны" верит в камбэк после поражения в первой игре

"Двойник" Лионеля Месси в Узбекистане стал хитом соцсетей
11 Апреля 13:33
Мировой футбол

"Двойник" Лионеля Месси в Узбекистане стал хитом соцсетей - ВИДЕО

Мужчина в традиционном чапане и тюбетейке поразил пользователей своим сходством с аргентинской звездой
Хафиз Рзаев: "С первой попытки такое место - это большой успех" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ
12 Апреля 13:15
Гимнастика

Хафиз Рзаев: "С первой попытки такое место - это большой успех" - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ВИДЕО

Тренер сборной Азербайджана оценил выступление команды на чемпионате Европы
Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ
11 Апреля 15:50
Мировой футбол

Ла Лига: осечка "Реала" открыла шанс “Барселоне” уйти в отрыв в чемпионской гонке – ОБЗОР İDMAN.BİZ

31-й тур чемпионата Испании проходит на фоне нового удара по амбициям мадридцев

Тамблингисты принесли Азербайджану первую медаль на ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
11 Апреля 23:00
Гимнастика

Тамблингисты принесли Азербайджану первую медаль на ЧЕ - İDMAN.BİZ ИЗ ПОРТУГАЛИИ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Завершился командный финал в тамблинге